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РИА Новости

СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на российских журналистов в Грузии

Вчера, 21:27
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© REUTERS / Irakli GedenidzeСотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© REUTERS / Irakli Gedenidze
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру из-за нападения на российских журналистов в Грузии, сообщается на сайте СПЧ.
"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру в связи с нападением на российских журналистов в Грузии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что СПЧ приветствует тот факт, что в ОБСЕ уже осудили применение насилия в отношении журналистов во время акций протестов в Грузии и призвали грузинские власти незамедлительно расследовать произошедшее и привлечь виновных к ответственности.
Добавляется, что СПЧ считает важным объединить усилия для обеспечения безопасности российских журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности за пределами РФ.
"Выражаю готовность к взаимодействию с вами в наблюдении за ходом расследований инцидентов, повлекших нарушения прав российских журналистов в Грузии и других странах", - написал глава СПЧ Михаил Федотов в обращении к Дезиру.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям "о препятствии журналисткой деятельности" и "насилие".
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В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

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23 июня, 00:30
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