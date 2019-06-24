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РИА Новости

Россия не имеет никакого отношения к Brexit, заявили в посольстве в Лондоне

Вчера, 21:22
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 июн – РИА Новости, Мария Табак. Россия не имеет никакого отношения к Brexit, а статья в газете Irish Times является "очередным проявлением привычки" западных стран сваливать все проблемы на Россию, считает пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Ранее Лаборатория цифровой криминалистики (Digital Forensic Research Lab, DFRLab), входящая в напрямую связанный с НАТО исследовательский центр Атлантический совет, подготовила доклад, в котором говорится о некоей информационной операции, якобы проводимой в социальных сетях российскими спецслужбами. Авторы исследования признают, что не располагают технической информацией относительно задействованных в проекте аккаунтов и приписывают их российским источникам на основании контекстуального и лингвистического анализа. По мнению экспертов DFRLab, целью "российской операции" является дискредитация отношений между западными странами. Материал о докладе опубликовала Irish Times под заголовком "Россияне подозреваются в распространении фейковых новостей о Северной Ирландии".
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"Обратили внимание на предвзятое и провокационное сообщение в газете Irish Times о том, что Россия пыталась с помощью социальной сети Facebook повлиять на переговорный процесс накануне референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Это очередное проявление распространенной привычки все проблемы, как внутриполитические, так и международные, оправдывать вмешательством третьей стороны, в данном случае России", - заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
"В очередной раз вынуждены подчеркнуть, что Россия не имеет никакого отношения к Brexit. Информацию о том, что наша страна не пыталась влиять на ход референдума о выходе Великобритании из ЕС, в частности, подтвердил вице-президент Facebook Ник Клегг на основании проведенной социальной сетью проверки", - напомнил он.
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