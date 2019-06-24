В Йемене с начала года более 680 человек умерли от холеры

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. По меньшей мере 686 человек скончались в Йемене с начала года от вспышки холеры, передает подконтрольное повстанцам-хуситам из движения "Ансар Алла" агентство По меньшей мере 686 человек скончались в Йемене с начала года от вспышки холеры, передает подконтрольное повстанцам-хуситам из движения "Ансар Алла" агентство САБА со ссылкой на заявление представителя минздрава хуситов Юсефа аль-Хадери.

Представители ВОЗ ранее заявляли, что с апреля 2017 года в Йемене насчитывалось свыше 1 миллиона случаев подозрения на холеру, при этом от заболевания умерли 2435 человек.

Аль-Хадери сообщил, что с января 2019 года было зафиксировано более 418 тысяч случаев заражения холерой, 686 человек скончались от нее в йеменской столице Сане и одноименной провинции, а также в провинциях Ходейда и Ибб.

По его словам, также зафиксированы сотни случаев заражений, в том числе со смертельным исходом, геморрагической лихорадкой, дифтерией, малярией, лихорадкой денге, острой пневмонией, менингитом, коклюшем, ветряной оспой и другими заболеваниями.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

Одними из основных причин возникновения заболевания в Йемене являются отсутствие гигиены, почти полностью разрушенная медицинская инфраструктура, а также недостаток питания.