Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T20:49Z
https://ria.ru/20190624/1555871760.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150601/92/1506019224_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_21eb03f07a6e1e3d2b5f14b0932ae6c7.jpg
РИА Новости

В Йемене с начала года более 680 человек умерли от холеры

Вчера, 20:49
223
© AP Photo / Hani MohammedМужчина получает лечение от холеры в больнице Саны, Йемен
Мужчина получает лечение от холеры в больнице Саны, Йемен
© AP Photo / Hani Mohammed
Мужчина получает лечение от холеры в больнице Саны, Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. По меньшей мере 686 человек скончались в Йемене с начала года от вспышки холеры, передает подконтрольное повстанцам-хуситам из движения "Ансар Алла" агентство САБА со ссылкой на заявление представителя минздрава хуситов Юсефа аль-Хадери.
Представители ВОЗ ранее заявляли, что с апреля 2017 года в Йемене насчитывалось свыше 1 миллиона случаев подозрения на холеру, при этом от заболевания умерли 2435 человек.
Аль-Хадери сообщил, что с января 2019 года было зафиксировано более 418 тысяч случаев заражения холерой, 686 человек скончались от нее в йеменской столице Сане и одноименной провинции, а также в провинциях Ходейда и Ибб.
По его словам, также зафиксированы сотни случаев заражений, в том числе со смертельным исходом, геморрагической лихорадкой, дифтерией, малярией, лихорадкой денге, острой пневмонией, менингитом, коклюшем, ветряной оспой и другими заболеваниями.
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
23 мая, 12:00
В Йемене почти 400 медучреждений были разрушены при авианалетах
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
Одними из основных причин возникновения заболевания в Йемене являются отсутствие гигиены, почти полностью разрушенная медицинская инфраструктура, а также недостаток питания.
Холера - острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания - от нескольких часов до пяти дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.
Ребенок в палаточном лагере в провинции Абс, Йемен
23 мая, 10:04
Болезни и голод за годы войны в Йемене унесли жизни свыше 700 тысяч человек
100211
Обсудить 0
ЙеменВ мире
Рекомендуем
В Индонезии произошло четвертое за день землетрясение
РИА
Новости
Министр обороны Перу умер во время инспекционной поездки
Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане
США призвали хуситов прекратить провокации и пойти на конструктивный диалог
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил о необходимости сохранения суверенитета и целостности Сирии
Лента
новостей
Стенд инновационного центра Сколково
Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время посещения музея современного искусства им. Андре Мальро в Гавре. 24 июня 2019
Медведев посетил музей современного искусства во французском Гавре
Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек
Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка
Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка
Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совместной с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Нельзя замораживать каналы общения, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время посещения публичной библиотеки Оскара Нимейера в Гавре. 24 июня 2019
Медведев во французском Гавре посетил городскую библиотеку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
11:52Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть
11:51Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
11:50Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
11:49В Раде предложили отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Лента новостейМолния