В Тверской области загорелся камыш на площади 1,5 гектара

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Камыш горит в Тверской области в районе озера Великое на площади в 1,5 гектара, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В ходе наземного мониторинга лесопожарной обстановки было обнаружено горение камыша в труднодоступном месте в районе озера Великое, торфяное месторождение Оршинский Мох. Площадь пожара на момент обнаружения – 1,5 га, происходило горение лесной подстилки в квартале 131, выдел 14 Кушалинского участкового лесничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние до ближайшего населенного пункта Новоселово – 11 километров, угрозы распространения огня и задымления нет.