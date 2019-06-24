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РИА Новости

В Тверской области загорелся камыш на площади 1,5 гектара

Вчера, 19:40
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Камыш горит в Тверской области в районе озера Великое на площади в 1,5 гектара, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В ходе наземного мониторинга лесопожарной обстановки было обнаружено горение камыша в труднодоступном месте в районе озера Великое, торфяное месторождение Оршинский Мох. Площадь пожара на момент обнаружения – 1,5 га, происходило горение лесной подстилки в квартале 131, выдел 14 Кушалинского участкового лесничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расстояние до ближайшего населенного пункта Новоселово – 11 километров, угрозы распространения огня и задымления нет.
Добавляется, что для ликвидации привлечено 23 человека и десять единиц техники. В 18.15 выполнено шесть сбросов с применением ВСУ-5 вертолётом КА-32 МЧС России.
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