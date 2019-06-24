США, Британия, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Иран к дипломатии

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ приняли совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность действиями Ирана в регионе и призвали его к "дипломатическим решениям" для деэскалации напряженности.

В совместном заявлении правительств четырех стран, которое распространила пресс-служба госдепартамента, отмечается, что они "выражают свою озабоченность в связи с эскалацией напряженности в регионе и опасностью, которую представляет дестабилизирующая деятельность Ирана для мира и безопасности как в Йемене, так и в регионе в целом". При этом упоминаются нападения на нефтяные танкеры в Фуджейре 12 мая и в Оманском заливе 13 июня, ответственность за которые США возлагают на Иран и близкие им силы.

"Мы призываем Иран прекратить любые дальнейшие действия, которые угрожают региональной стабильности, и настоятельно призываем к дипломатическим решениям для деэскалации напряженности", - говорится в заявлении.

Кроме того, авторы выразили обеспокоенность в связи с "нападениями хуситов (шиитских повстанцев в Йемене – ред.) на Саудовскую Аравию с использованием ракет иранского производства и беспилотных летательных аппаратов". В частности, США и их союзники осудили нападение на гражданский аэропорт Абха 12 июня, в результате которого были ранены 26 гражданских лиц. "Мы выражаем полную поддержку Саудовской Аравии и призываем к немедленному прекращению таких нападений поддерживаемых Ираном хуситов", - отмечается в документе.

Также авторы заявления призвали стороны конфликта в Йемене к реализации ранее достигнутых договоренностей по урегулированию и обеспечению доступа гуманитарных подразделений ООН для оказания помощи жителям страны.

Заявление появилось на фоне обострения американо-иранских отношений. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что они направлены на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что санкции вводятся в ответ на то, что Иран сбил американский беспилотный аппарат, а также в свете нападений на два танкера в Оманском заливе, ответственность за которые США возложили на Иран. При этом Трамп обозначил готовность к переговорам без предварительных условий. В то же время госсекретарь Майк Помпео пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать дипломатическую изоляцию Тегерана и экономическое давление, пока тот не согласится на переговоры.