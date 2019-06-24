Депутат призвал проверить действия "Стопхам" и "Лев против" на законность

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Прежде, чем давать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" статус дружинников, надо проверить их действия на законность, так как гражданская активность должна развиваться в рамках правового поля, заявил РИА Новости депутат Госдумы ("Единая Россия") Виктор Зубарев, сообщив, что направит в прокуратуру соответствующий запрос.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев предложили главе МВД России Владимиру Колокольцеву выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников.

"Сегодня существует реальная проблема, когда в интернете, пожалуй, появляется множество агрессивных блогеров и вигилантных групп, тех, кто решил взять на себя функцию правоохранительной системы. Сперва необходимо проверить действия этих активистов на законность, разобраться в правомерности действий данных движений и блогеров, посмотреть, нет ли там нарушений. Для этого будет направлен соответствующий депутатский запрос в прокуратуру", - сказал Зубарев.

После этого, считает депутат, можно начинать конструктивный диалог. При этом, подчеркнул он, никто не выступает против гражданской активности, однако развиваться она должна в рамках правового поля, исходя из морали и этики, уважения друг к другу.