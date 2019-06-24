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РИА Новости

Депутат призвал проверить действия "Стопхам" и "Лев против" на законность

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНаклейка "Стопхам" на автомобиле
Наклейка Стопхам на автомобиле
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Прежде, чем давать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" статус дружинников, надо проверить их действия на законность, так как гражданская активность должна развиваться в рамках правового поля, заявил РИА Новости депутат Госдумы ("Единая Россия") Виктор Зубарев, сообщив, что направит в прокуратуру соответствующий запрос.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев предложили главе МВД России Владимиру Колокольцеву выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников.
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"Сегодня существует реальная проблема, когда в интернете, пожалуй, появляется множество агрессивных блогеров и вигилантных групп, тех, кто решил взять на себя функцию правоохранительной системы. Сперва необходимо проверить действия этих активистов на законность, разобраться в правомерности действий данных движений и блогеров, посмотреть, нет ли там нарушений. Для этого будет направлен соответствующий депутатский запрос в прокуратуру", - сказал Зубарев.
После этого, считает депутат, можно начинать конструктивный диалог. При этом, подчеркнул он, никто не выступает против гражданской активности, однако развиваться она должна в рамках правового поля, исходя из морали и этики, уважения друг к другу.
"Компетенции и поле деятельности Центра мониторинга необходимо расширять. Это очевидно. Сейчас действия ряда блогеров нарушают любое представление о морали, учат молодежь пренебрежительному отношению к устоям и ценностям общества. При этом вовлечение YouTube-движений в народные дружины позволит им осуществлять общественно значимые активности без вреда для граждан, в тесной кооперации с органами правопорядка. Но, видимо, без хайпа. Им выбирать: совершать важные для общества дела или хайповать", - считает парламентарий.
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СтопхамРоссияОбщество
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