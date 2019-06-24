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РИА Новости

Медведев договорился с премьером Франции активнее развивать отношения

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГАВР, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что договорился с премьером Франции Эдуардом Филиппом действовать активнее в развитии отношений и улучшить динамику товарооборота.
"Несмотря на, мягко говоря, не самый простой период отношений с Евросоюзом важно, что наши связи, отношения между Россией и Францией, продолжали развиваться. Мы сошлись в том, что нужно действовать активнее, договорились искать новые возможности, включая сотрудничество в новых сферах. Но и, конечно, нужно думать о том, чтобы использовать все возможные форматы для взаимодействия", - сказал Медведев по итогам переговоров.
Он добавил, что товарооборот между странами "за последний год вырос", однако необходимо "эту динамику улучшить", чему в том числе могут поспособствовать и прошедшие российско-французские переговоры.
По словам Медведева, сегодня Франция занимает седьмое место среди всех государств, которые инвестируют в российскую экономику. "Это неплохие показатели, но я уверен, что возможности их улучшить существуют", - отметил премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Вчера, 18:45
Медведев надеется на развитие инвестиций в Россию после визита в Гавр
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Эдуар ФилиппГаврДмитрий МедведевФранцияРоссияВ мире
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