Медведев договорился с премьером Франции активнее развивать отношения

"Несмотря на, мягко говоря, не самый простой период отношений с Евросоюзом важно, что наши связи, отношения между Россией и Францией, продолжали развиваться. Мы сошлись в том, что нужно действовать активнее, договорились искать новые возможности, включая сотрудничество в новых сферах. Но и, конечно, нужно думать о том, чтобы использовать все возможные форматы для взаимодействия", - сказал Медведев по итогам переговоров.