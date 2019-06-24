Медведев надеется на развитие инвестиций в Россию после визита в Гавр

ГАВР, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что его визит в Гавр придаст импульс развитию инвестиций в Россию.
"Вы спросили в отношении сотрудничества, оно действительно никогда не прекращалось. Между Россией и Франции слишком глубокие экономические связи, их невозможно разорвать даже в эпоху самых разных санкций или торговых войн. Кстати, в период торговых войн такого оголтелого протекционизма эти отношения становятся даже более ценными, поскольку они помогают нашим компаниям развиваться, они помогают нашим компаниям зарабатывать деньги, они помогают просто нашим экономикам чувствовать себя в форме", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.
По словам премьера, в прошлом году торгово-экономические отношения РФ и Франции продемонстрировали рост.
"В этом году есть шансы на то, что такого рода позитивные тенденции все-таки будут закрепляться. Мы для этого и встретились, чтобы помочь вот такого рода позитивным изменениям в экономическом сотрудничестве. Надеюсь, что эта встреча придаст импульс дальнейшему развитию экономических, включая инвестиционные, отношений", - добавил Медведев.