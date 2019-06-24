Медведев надеется на развитие инвестиций в Россию после визита в Гавр

"Вы спросили в отношении сотрудничества, оно действительно никогда не прекращалось. Между Россией и Франции слишком глубокие экономические связи, их невозможно разорвать даже в эпоху самых разных санкций или торговых войн. Кстати, в период торговых войн такого оголтелого протекционизма эти отношения становятся даже более ценными, поскольку они помогают нашим компаниям развиваться, они помогают нашим компаниям зарабатывать деньги, они помогают просто нашим экономикам чувствовать себя в форме", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.