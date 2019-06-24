Медведев назвал перспективные сферы сотрудничества России и Франции

"Есть и другие сферы, перспективные сферы, выделил бы здесь и энергоэффективность, и климатические вопросы, и технологии, цифровое развитие, которым мы все занимаемся, искусственный интеллект, малый и средний бизнес, которому тоже необходимо уделять внимание", - сказал Медведев по итогам переговоров со своим французским коллегой.