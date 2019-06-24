Медведев назвал перспективные сферы сотрудничества России и Франции

ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Среди перспективных сфер сотрудничества России и Франции - цифровые технологии, искусственный интеллект, климатические вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Есть и другие сферы, перспективные сферы, выделил бы здесь и энергоэффективность, и климатические вопросы, и технологии, цифровое развитие, которым мы все занимаемся, искусственный интеллект, малый и средний бизнес, которому тоже необходимо уделять внимание", - сказал Медведев по итогам переговоров со своим французским коллегой.
Он добавил, что сегодня эффективно реализуются совместные проекты в области атомной энергетики, промышленной кооперации, самолетостроении.