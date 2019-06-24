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РИА Новости

Новое руководство Украины себя еще никак не проявило, заявил Медведев

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время встречи в Гавре
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время встречи в Гавре
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Новое руководство Украины пока себя никак не проявило, но, во всяком случае, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата для успокоения ситуации в стране, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Он отметил, что в ходе встречи помимо двусторонних отношений обсуждались и некоторые другие темы, включая ситуацию на Украине, в том числе, в контексте смены руководства этой страны.
"Я сказал, что пока новое руководство, на мой взгляд, никак себя не проявило. Но, во всяком случае, как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата, ну и двигаться в сторону общего успокоения ситуации нашего ближайшего соседа - я имею в виду на территории Украины", - заявил Медведев на пресс-конференции.
"Конечно, наши позиции во многом здесь расходятся, но это не означает, что нет необходимости обмениваться здесь информацией, обмениваться подходами к тому, каким образом этот диалог интенсифицировать. Тем более, что - мы видим - руководство Французской Республики, президент страны в этом направлении прилагают активные усилия, и мы считаем, что это в целом весьма и весьма полезно", - подчеркнул российский премьер.
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