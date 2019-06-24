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РИА Новости

ВМФ Мексики будет бороться с водорослями на пляжах

Вчера, 18:05
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© Fotolia / euthymiaМорская трава
Морская трава
© Fotolia / euthymia
МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Министерство военно-морского флота Мексики направит 52 миллиона песо (2,7 миллиона долларов) на борьбу с водорослями, которые в буквальном смысле "захватили" ряд известных курортных зон латиноамериканской страны, сообщил в понедельник глава ведомства Рафаэль Охеда Дуран.
Эта проблема появилась в конце апреля, когда морские бурые водоросли саргассум начали появляться в районе Карибского побережья Мексики. С тех пор коммунальные службы каждый день убирают с пляжей тонны водорослей, но пока остановить их приток не удалось, а между тем, такая ситуация может ударить по туризму в этом районе Мексики.
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"Будут направлены 52 миллиона песо, чтобы встретить прибытие водорослей. Будут применены "саргасеры" (специальные суда, оборудованные для сбора водорослей) в течение одного или двух месяцев", - сказал Охеда Дуран в ходе ежедневной пресс-конференции главы государства.
При этом он отметил, что эти суда будут построены за счет выделенных средств самим министерством без привлечения частных компаний.
Ранее почетный консул РФ в Канкуне Армина Вольперт заявила РИА Новости, что проблема с водорослями на пляжах мексиканской Ривьеры-Майя может ударить по объему российского туризма в этой стране. По ее словам, для российских туристов чистое море является принципиально важным вопросом, так как большинство из них приезжает именно ради него.
По ее словам, за 2018 году штат Кинтана-Роо посетили 49 тысяч туристов из России, еще примерно 1 тысяча приезжала в индивидуальные туры. Сейчас за месяц туда прилетают 11 чартерных рейсов из России.
Вольперт подчеркнула, что ситуация с водорослями носит сезонный характер, к лету их больше, но если правительство Мексики не вмешается, то водоросли могут стать проблемой для туризма в целом.
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