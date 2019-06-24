Медведев обсудил с французским премьером ситуацию вокруг Ирана

ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с премьером Франции Эдуардом Филиппом ситуацию вокруг Ирана, возможности для снятия напряжения в регионе.
"Мы коснулись международных отношений. Господин премьер, мой коллега, уже сказал об этом. Это касается и вопросов, которые сегодня существуют вокруг Ирана, той напряженности, которая в настоящий момент существует, и крайне неблагоприятного фона, который в настоящий момент существует в целом в регионе. Обсудили, что можно было бы сделать для того, чтобы постараться это напряжение убрать", - сказал Медведев по итогам переговоров.
"Тут совершенно понятно, что в значительной степени это связано с решениями выйти из известной сделки, которые предприняты были Соединенными Штатами Америки, но в этих условиях очень важно все-таки сохранить контакты, взаимопонимание и возможности обмениваться позициями для того, чтобы не допустить просто прямого взрыва на Ближнем Востоке", - добавил российский премьер.
Вчера, 14:51США назвали условия для снятия санкций с Ирана
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.