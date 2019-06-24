Медведев обсудил с французским премьером ситуацию вокруг Ирана

"Мы коснулись международных отношений. Господин премьер, мой коллега, уже сказал об этом. Это касается и вопросов, которые сегодня существуют вокруг Ирана, той напряженности, которая в настоящий момент существует, и крайне неблагоприятного фона, который в настоящий момент существует в целом в регионе. Обсудили, что можно было бы сделать для того, чтобы постараться это напряжение убрать", - сказал Медведев по итогам переговоров.