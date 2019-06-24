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РИА Новости

Медведев обсудил с французским премьером ситуацию вокруг Ирана

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время встречи в Гавре
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время встречи в Гавре
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с премьером Франции Эдуардом Филиппом ситуацию вокруг Ирана, возможности для снятия напряжения в регионе.
"Мы коснулись международных отношений. Господин премьер, мой коллега, уже сказал об этом. Это касается и вопросов, которые сегодня существуют вокруг Ирана, той напряженности, которая в настоящий момент существует, и крайне неблагоприятного фона, который в настоящий момент существует в целом в регионе. Обсудили, что можно было бы сделать для того, чтобы постараться это напряжение убрать", - сказал Медведев по итогам переговоров.
"Тут совершенно понятно, что в значительной степени это связано с решениями выйти из известной сделки, которые предприняты были Соединенными Штатами Америки, но в этих условиях очень важно все-таки сохранить контакты, взаимопонимание и возможности обмениваться позициями для того, чтобы не допустить просто прямого взрыва на Ближнем Востоке", - добавил российский премьер.
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