В Тамбовской области фермеры получили господдержку на 60 млн рублей

"Благодаря господдержке, тамбовские фермеры будут заниматься разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления, ягодоводством и производством яиц. Всего на поддержку начинающих фермеров распределено 30 миллионов рублей. Кроме того, на развитие семейных животноводческих ферм направлено свыше 30 миллионов рублей. Самую крупную грантовую поддержку – 27 миллионов - получил сегодня фермер Михаил Кулеш, который развивает молочное животноводство в Токаревском районе", - сказал представитель пресс-службы.