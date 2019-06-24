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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбовской области фермеры получили господдержку на 60 млн рублей

Вчера, 17:50
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© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая яровой пшеницы
Уборка урожая яровой пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
ТАМБОВ, 24 июн - РИА Новости. В Тамбовской области две семейные животноводческие фермы и 12 начинающих фермеров получили государственную поддержку, общая сумма которой превысила 60 миллионов рублей, сообщил сегодня РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Торжественное вручение сертификатов участникам подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области прошло в понедельник в столице региона.

"Благодаря господдержке, тамбовские фермеры будут заниматься разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления, ягодоводством и производством яиц. Всего на поддержку начинающих фермеров распределено 30 миллионов рублей. Кроме того, на развитие семейных животноводческих ферм направлено свыше 30 миллионов рублей. Самую крупную грантовую поддержку – 27 миллионов - получил сегодня фермер Михаил Кулеш, который развивает молочное животноводство в Токаревском районе", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, администрация региона поддерживает, в первую очередь, производство молока, мяса, плодов и ягод, куриных яиц как самые перспективные направления в развитии сельского хозяйства.
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