В Ростовской области загорелся автобус с детьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

По его словам, инцидент произошел в 16.09 мск в Аксайском районе области около Сальского кольца. В автобусе находились 75 человек - 70 детей, два водителя и трое сопровождающих. По предварительным данным, дети возвращались из поселка Кабардинка Краснодарского края в Красносулинский район Ростовской области.

"Произошло возгорание моторного отсека автобуса. Возгорание в 16.24 ликвидировано на площади 4 квадратных метра. Никто не пострадал", - сказал представитель областного МЧС.