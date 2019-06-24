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РИА Новости
Тверская область

В Верхневолжье до 2021 года появятся 100 ФАПов

Вчера, 17:46
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ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. Сто фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) установят в Тверской области до 2021 года, что позволит существенно повысить доступность и качество медицинской помощи на селе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Повышение доступности здравоохранения, особенно для жителей сельских территорий, является для региональной власти приоритетом", – заявили в правительстве.

При этом в пресс-службе кабинета министров отметили, что в прошлом году в области на средства федерального и регионального бюджетов были построены и установлены 61 быстровозводимый фельдшерско-акушерский пункт.
"Это самый высокий показатель среди регионов. Всего в России в прошлом году были построены двести ФАПов", - сказал собеседник агентства.
Новые ФАПы открываются в населенных пунктах, где проживают более ста человек и расстояние до ближайшего медицинского учреждения составляет более пяти километров. ФАПЫ оснащены жилыми блоками для фельдшеров и необходимым оборудованием.
29 апреля, 15:55
В Ивановской области в этом году построят 11 новых ФАПов
Также в регионе закуплены пять мобильных комплексов с флюорографами для ранней диагностики онкозаболеваний, приобретены шесть передвижных медицинских комплексов, 28 автомобилей скорой медицинской помощи. Проведён ремонт в 66 учреждениях здравоохранения. Завершается строительство новой детской поликлиники в Твери, проектная документация на строительство нового комплекса детской областной клинической больницы получила положительное заключение госэкспертизы.
"Вся работа по модернизации и развитию инфраструктуры здравоохранения в регионе велась и ведется в полном соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в правительстве.
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