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РИА Новости

Володин назвал происходящее в Грузии борьбой радикалов за власть

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 августа 2018
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Происходящее в Грузии - очевидная попытка борьбы радикально настроенных сил за власть, которые используют в своих действиях "российскую повестку", заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вы видите, что там происходит. Совершенно очевидно, что это борьба за власть радикалов, которые пытаются сюда привнести "российскую повестку" и использовали для этого нахождение нашей делегации в Межпарламентской ассамблее православия", - заявил Володин журналистам, отвечая на просьбу оценить происходящее в Грузии.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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Протесты в ГрузииГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияГрузияВ мире
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