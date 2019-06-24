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РИА Новости

Ротенберг рассказал, что плохо спал ночами из-за Крымского моста

Вчера, 17:45
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг сравнил создание Крымского моста с рождением ребенка и рассказал, что желающих заняться строительством было не очень много, а он сам, взявшись за реализацию проекта, плохо спал ночами, переживая, чтобы всё получилось.
"Вы правильно сказали, я не архитектор и без строительного образования. Но то, что может быть, если мы не построим, я понимал. Я, честно говоря, ночами плохо спал...", - сказал Ротенберг в интервью RT.
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Он утвердительно ответил на вопрос корреспондента, все ли эти 3,5 года. "Я, честно говоря, об этом никогда не говорил. Особенно когда мы завозили эти арки - это, конечно, была уникальная операция. Должен был быть такой механизм, в котором бы работали все шестерёнки одновременно. Какая-то из общих сломалась - и всё, моста нет. Таких грандиозных проектов у нас, конечно, не было. Я понимал, что если мы это сделаем, у нас это получится, то на самом деле будет, что показать детям", - признался бизнесмен.
Отвечая на вопрос, что ещё можно оставить после себя после строительства Крымского моста, совершенно грандиозного сооружения, Ротенберг сказал: "Много".
"Я считаю, что это как родить ребёнка. Мост мы родили - вот это твой ребёнок. Вот у меня много детей. Как я могу любить одного ребёнка больше, чем другого? Я должен их любить одинаково. Для России мост, наверное, более значимый. Он строился в тяжёлых условиях: четыре раза его пытались строить - не построили. А так очень много проектов, и мы на это смотрим, и сейчас не хотелось бы говорить про них, но мечта такая у нас есть. И мы ещё поработаем", - отметил владелец "Стройгазмонтажа".
Ведущая поинтересовалась у бизнесмена, почему именно ему президент России Владимир Путин поручил строительство такого стратегически важного объекта. "Выбор был невелик, желающих не очень было много, если честно. Кто-то боялся, кто-то понимал, что они смогут это не сделать, не построить... У многих были на Украине родственники. Я взвесил все наши возможности и сказал: "Если доверите нам, мы можем взяться", - рассказал Ротенберг.
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
20 июня, 15:50
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
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Аркадий РотенбергСтройгазмонтажРоссияОбщество
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