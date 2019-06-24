Ротенберг рассказал, что плохо спал ночами из-за Крымского моста

"Я считаю, что это как родить ребёнка. Мост мы родили - вот это твой ребёнок. Вот у меня много детей. Как я могу любить одного ребёнка больше, чем другого? Я должен их любить одинаково. Для России мост, наверное, более значимый. Он строился в тяжёлых условиях: четыре раза его пытались строить - не построили. А так очень много проектов, и мы на это смотрим, и сейчас не хотелось бы говорить про них, но мечта такая у нас есть. И мы ещё поработаем", - отметил владелец "Стройгазмонтажа".