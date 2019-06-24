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РИА Новости

Десятки тысяч посетителей ВДНХ могли увидеть виртуальную лунную станцию

Вчера, 17:44
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© Фото : МИА "Россия сегодня"III Форум социальных инноваций регионов
III Форум социальных инноваций регионов
© Фото : МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Более 35 тысяч москвичей и гостей столицы посетило III Форум социальных инноваций регионов, который проходил 19-21 июня на ВДНХ. Он объединил 3000 участников из всех субъектов Российской Федерации – представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.
Генеральным информационным партнером форума, в рамках которого была развернута интерактивная выставка, прошло 60 дискуссий и 5 благотворительных спектаклей, выступило МИА "Россия сегодня". На его стенде работали мобильная студия радио Sputnik и презентационная зона РИА.Lab. Там в прямом эфире журналисты брали интервью у организаторов, гостей и участников форума, а все желающие могли ознакомиться с проектами РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR). Так, историю "Лунная станция" высоко оценил один из самых влиятельных футурологов мира Митио Каку.
Техническим партнером презентации VR-проекта "Лунная станция" выступает компания HTC VIVE. VR-проекты РИА Новости доступны для скачивания в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.
Оператором пресс-центра форума был Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня". Его сотрудники провели около 70 брифингов и пресс-подходов с участием представителей Совета Федерации, глав министерств и ведомств, членов правительства Москвы. Форум освещало более 550 представителей российских и зарубежных СМИ, которых пресс-центр оперативно информировал о мероприятиях посредством смс и e-mail рассылок.
В рамках форума заключено более 20 соглашений о сотрудничестве в сфере социальных инноваций. Среди подписавших такие договоренности – Совет Федерации, правительство Москвы, регионы РФ, крупные компании.
Американский ученый Митио Каку на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня
Вчера, 15:18
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Организаторами III Форума социальных инноваций регионов выступили Совет Федерации Федерального Собрания РФ и правительство Москвы. Его главной темой стала роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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