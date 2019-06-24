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РИА Новости

Лавров: США разрабатывают келейные идеи по ближневосточному урегулированию

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США разрабатывают келейные идеи по урегулированию ближневосточного кризиса, которые противоречат международным договорённостям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в формате "2+2" с египетскими коллегами.
"Особое внимание уделили арабо-израильскому конфликту. Мы приветствовали конструктивную роль Египта в поиске путей восстановления палестинского единства, выразили озабоченность попытками Соединенных Штатов продвигать келейно разработанные идеи, которые подразумевают отказ от принципов двухгосударственного решения палестинской проблемы, отход от международной правовой базы в урегулировании, включая резолюции ООН, мадридские принципы и арабскую мирную инициативу. И Россия, и Египет подтвердили свою приверженность этим базовым документам", - сказал Лавров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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Ближний ВостокСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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