Лавров: США разрабатывают келейные идеи по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США разрабатывают келейные идеи по урегулированию ближневосточного кризиса, которые противоречат международным договорённостям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в формате "2+2" с египетскими коллегами.

"Особое внимание уделили арабо-израильскому конфликту. Мы приветствовали конструктивную роль Египта в поиске путей восстановления палестинского единства, выразили озабоченность попытками Соединенных Штатов продвигать келейно разработанные идеи, которые подразумевают отказ от принципов двухгосударственного решения палестинской проблемы, отход от международной правовой базы в урегулировании, включая резолюции ООН, мадридские принципы и арабскую мирную инициативу. И Россия, и Египет подтвердили свою приверженность этим базовым документам", - сказал Лавров.