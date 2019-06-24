МИД России осудил действия по неконституционному захвату власти в Эфиопии

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия решительно осуждает любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти в Эфиопии, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ по событиям в этой стране.

"Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти. Уверены, что правительству Эфиопии удастся обеспечить устойчивость демократических институтов, действуя строго в конституционных рамках, а все политические силы проявят сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей дестабилизации", - говорится в сообщении МИД РФ.

В Эфиопии 22 июня в результате вооруженного нападения на здание администрации региона Амхара в городе Бахр-Дар погибло несколько человек, включая губернатора Амбачеу Меконнена. В тот же день в столице страны Аддис-Абебе заговорщики убили начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сааре Меконнен.