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РИА Новости

МИД России осудил действия по неконституционному захвату власти в Эфиопии

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия решительно осуждает любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти в Эфиопии, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ по событиям в этой стране.
"Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти. Уверены, что правительству Эфиопии удастся обеспечить устойчивость демократических институтов, действуя строго в конституционных рамках, а все политические силы проявят сдержанность и ответственность в целях недопущения дальнейшей дестабилизации", - говорится в сообщении МИД РФ.
В Эфиопии 22 июня в результате вооруженного нападения на здание администрации региона Амхара в городе Бахр-Дар погибло несколько человек, включая губернатора Амбачеу Меконнена. В тот же день в столице страны Аддис-Абебе заговорщики убили начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сааре Меконнен.
Власти страны квалифицируют произошедшие события как попытку государственного переворота. По данным МИД РФ, в настоящее время правительство и силовые структуры Эфиопии контролируют обстановку.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступает по телевидению с объявлением о неудачном перевороте в эфиопском регионе Амхара. 23 июня 2019
23 июня, 10:07
При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
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МИД РФЭфиопияПолитика
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