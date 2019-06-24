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РИА Новости
Воронежская область

Воронежская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в 2,5 раза

Вчера, 17:31
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Воронежская область намерена увеличить объем экспортируемой продукции агропромышленного комплекса к концу 2024 года в 2,5 раза от уровня 2017 года - до 1,117 миллиарда долларов США, сообщает в понедельник облправительство.
Реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на территории Воронежской области обсуждалась 24 июня на оперативном совещании у губернатора Александра Гусева.
"В рамках реализации регионального проекта Воронежская область планирует увеличить объем экспортируемой продукции к концу 2024 года в 2,5 раза к уровню 2017 года - до 1,117 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, по итогам 2018 года экспорт продукции АПК региона составил 540,7 миллиона долларов США, это на 22% выше уровня 2017 года.
"Задача, безусловно, важная и сложная. Нам необходимо обеспечить линейность экспортного роста. У нас нет задачи за счет бюджетных средств увеличивать экспорт продукции. Мы должны поддерживать экспортоориентированные предприятия в части их инвестиционной активности, модернизации", - сказал губернатор Гусев, слова которого приводятся в сообщении.
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