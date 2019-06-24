МИД призвал россиян воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара, где сохраняется напряженность, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ по событиям в этой стране.

"Продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации. Российским гражданам, находящимся в Эфиопии или планирующим поездки в эту страну, рекомендуется воздержаться от посещения региона Амхара, где напряженность пока сохраняется", - говорится в сообщении МИД.

В Федеративной Демократической Республике Эфиопии (ФДРЭ) 22 июня в результате вооруженного нападения на здание администрации региона Амхара в городе Бахр-Дар погибло несколько человек, включая Губернатора Амбачеу Меконнена. В тот же день в столице страны Аддис-Абебе заговорщиками убит начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сааре Меконнен.