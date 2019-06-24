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РИА Новости

МИД призвал россиян воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара

Вчера, 17:25
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара, где сохраняется напряженность, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ по событиям в этой стране.
"Продолжим внимательно отслеживать развитие ситуации. Российским гражданам, находящимся в Эфиопии или планирующим поездки в эту страну, рекомендуется воздержаться от посещения региона Амхара, где напряженность пока сохраняется", - говорится в сообщении МИД.
Мост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара
Вчера, 16:45
Зачинщика переворота в Эфиопии убили в перестрелке с силами безопасности
В Федеративной Демократической Республике Эфиопии (ФДРЭ) 22 июня в результате вооруженного нападения на здание администрации региона Амхара в городе Бахр-Дар погибло несколько человек, включая Губернатора Амбачеу Меконнена. В тот же день в столице страны Аддис-Абебе заговорщиками убит начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сааре Меконнен.
Власти страны квалифицируют произошедшие события как попытку государственного переворота. По данным МИД РФ, в настоящее время правительство и силовые структуры ФДРЭ контролируют обстановку.
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МИД РФРоссияЭфиопияВ мире
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