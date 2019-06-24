Журналисты Союзного государства побывали на II Европейских играх в Минске

На втором этаже Дома болельщиков открылась выставка работ-победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в спортивной номинации. "Огромное количество фотожурналистов из разных стран мира присылают свои работы на конкурс. В том числе, в этой очень непростой категории "Спорт". И за каждой работой стоит непростая судьба, воля к победе, очень острые и непростые эмоции. Огромное спасибо, что мы открыли эту выставку в Доме болельщиков команды России на таком знаменательном событии как Европейские игры", — сказал директор центра фотоинформации МИА "Россия Сегодня" Александр Штоль.