Журналисты Союзного государства побывали на II Европейских играх в Минске

Перед началом II Европейских игр по всей Белоруссии прошла эстафета "Пламя мира", огонь которой привезли из Рима 12 мая. За 50 дней огонь Игр побывал в Национальном парке "Беловежская пуща", сплавился по Августовскому каналу, посетил усадьбы, замки и даже побывал в солевой шахте. За день до открытия соревнований его торжественно внес факелоносец — художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Валентин Елизарьев.
Перед началом II Европейских игр по всей Белоруссии прошла эстафета "Пламя мира", огонь которой привезли из Рима 12 мая. За 50 дней огонь Игр побывал в Национальном парке "Беловежская пуща", сплавился по Августовскому каналу, посетил усадьбы, замки и даже побывал в солевой шахте. За день до открытия соревнований его торжественно внес факелоносец — художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Валентин Елизарьев.
Сегодня в наш театр пришел священный огонь соревнований, который уже побывал в восьми европейских государствах. Мы пронесли его по всему зданию — фойе, заглянули в зрительный зал и даже побывали на репетиционной площадке. Огонь дарит ощущение праздника не только лично каждому, но и всей нашей стране, миру", — сказал журналистам маэстро Валентин Елизарьев.
Сегодня в наш театр пришел священный огонь соревнований, который уже побывал в восьми европейских государствах. Мы пронесли его по всему зданию — фойе, заглянули в зрительный зал и даже побывали на репетиционной площадке. Огонь дарит ощущение праздника не только лично каждому, но и всей нашей стране, миру", — сказал журналистам маэстро Валентин Елизарьев.
Недалеко от центра Минска до начала соревнований начала свою работу Деревня атлетов, рассчитанная на проживание семи тысяч человек. На ее территории — открытая и закрытая спортивные площадки, тренажерные залы, игровые зоны, столовая, а также дом белорусской культуры.
Недалеко от центра Минска до начала соревнований начала свою работу Деревня атлетов, рассчитанная на проживание семи тысяч человек. На ее территории — открытая и закрытая спортивные площадки, тренажерные залы, игровые зоны, столовая, а также дом белорусской культуры.
На протяжении всех дней Игр в Деревне атлетов всех гостей ждут приятные сюрпризы и встречи.
На протяжении всех дней Игр в Деревне атлетов всех гостей ждут приятные сюрпризы и встречи.
Столовая для атлетов рассчитана на 2000 мест и работает в круглосуточном режиме. В ассортименте — европейская, азиатская, белорусская кухни, а еще кошерная еда, халяль, гриль и салат-бар.
Столовая для атлетов рассчитана на 2000 мест и работает в круглосуточном режиме. В ассортименте — европейская, азиатская, белорусская кухни, а еще кошерная еда, халяль, гриль и салат-бар.
Главным символом II Европейских игр является лисенок Лесик. Продавцы магазина сувениров в Деревне атлетов рассказали, что самым ходовым товаром являются плюшевые Лесики, трикотаж и магнитики с видами спорта — "каждый спортсмен норовит приобрести что-то по своей специализации".
Главным символом II Европейских игр является лисенок Лесик. Продавцы магазина сувениров в Деревне атлетов рассказали, что самым ходовым товаром являются плюшевые Лесики, трикотаж и магнитики с видами спорта — "каждый спортсмен норовит приобрести что-то по своей специализации".
Более восьми тысяч волонтеров задействовано по всей Белоруссии на время проведения соревнований. Участие в шоу на открытии игр приняли более 700 волонтеров. Самым популярным именем среди них стали Анастасия и Александр, а возрастной диапазон варьировался от 18 до 75 лет.
Более восьми тысяч волонтеров задействовано по всей Белоруссии на время проведения соревнований. Участие в шоу на открытии игр приняли более 700 волонтеров. Самым популярным именем среди них стали Анастасия и Александр, а возрастной диапазон варьировался от 18 до 75 лет.
В столицу Белоруссии съехались спортсмены из 50 стран мира. Перед началом состязаний они активно проводили тренировки на спортивных площадках Деревни атлетов.
В столицу Белоруссии съехались спортсмены из 50 стран мира. Перед началом состязаний они активно проводили тренировки на спортивных площадках Деревни атлетов.
В день открытия II Европейских игр в Минске заработал Дом болельщиков российской сборной. На торжественное открытие "Русского дома" съехались прославленные спортсмены из России и Белоруссии, почетные гости, среди которых министр спорта РФ Павел Колобков и помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко.
В день открытия II Европейских игр в Минске заработал Дом болельщиков российской сборной. На торжественное открытие "Русского дома" съехались прославленные спортсмены из России и Белоруссии, почетные гости, среди которых министр спорта РФ Павел Колобков и помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко.
"Для любого спортсмена важно признание их болельщиков, и в этом Доме есть все условия. Уверен, мы будем претендовать на большое количество медалей на этих играх", — отметил Колобков.
"Для любого спортсмена важно признание их болельщиков, и в этом Доме есть все условия. Уверен, мы будем претендовать на большое количество медалей на этих играх", — отметил Колобков.
На втором этаже Дома болельщиков открылась выставка работ-победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в спортивной номинации. "Огромное количество фотожурналистов из разных стран мира присылают свои работы на конкурс. В том числе, в этой очень непростой категории "Спорт". И за каждой работой стоит непростая судьба, воля к победе, очень острые и непростые эмоции. Огромное спасибо, что мы открыли эту выставку в Доме болельщиков команды России на таком знаменательном событии как Европейские игры", — сказал директор центра фотоинформации МИА "Россия Сегодня" Александр Штоль.
На втором этаже Дома болельщиков открылась выставка работ-победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в спортивной номинации. "Огромное количество фотожурналистов из разных стран мира присылают свои работы на конкурс. В том числе, в этой очень непростой категории "Спорт". И за каждой работой стоит непростая судьба, воля к победе, очень острые и непростые эмоции. Огромное спасибо, что мы открыли эту выставку в Доме болельщиков команды России на таком знаменательном событии как Европейские игры", — сказал директор центра фотоинформации МИА "Россия Сегодня" Александр Штоль.
Робот Кузя встречал всех гостей русского дома хлебом и солью. "Я желаю нашей команде только победы. Золото мы возьмем обязательно, серебро тоже, а вот бронзу отдадим другим спортсменам", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.
Робот Кузя встречал всех гостей русского дома хлебом и солью. "Я желаю нашей команде только победы. Золото мы возьмем обязательно, серебро тоже, а вот бронзу отдадим другим спортсменам", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.
Гостей у Дома болельщиков встречают талисманы команды России — кот-шапка и медведь-неваляшка.
Гостей у Дома болельщиков встречают талисманы команды России — кот-шапка и медведь-неваляшка.
Журналисты Союзного государства — участники экспертно-медийного тура на стадионе "Динамо" перед церемонией торжественного открытия II Европейских игр. "Постоянный Комитет Союзного государства придает особое значение информационному освещению знаковых событий на территориях обоих государств. Одним из таких событий в 2019 году является проведение в Республике Беларусь такого масштабного и статусного мультиспортивного мероприятия как Вторые Европейские игры, в рамках которого организовано проведение экспертно-медийного тура для представителей российских и союзных СМИ", — отметил заместитель главы представительства Постоянного Комитета в Минске Сергей Мисюров.
Журналисты Союзного государства — участники экспертно-медийного тура на стадионе "Динамо" перед церемонией торжественного открытия II Европейских игр. "Постоянный Комитет Союзного государства придает особое значение информационному освещению знаковых событий на территориях обоих государств. Одним из таких событий в 2019 году является проведение в Республике Беларусь такого масштабного и статусного мультиспортивного мероприятия как Вторые Европейские игры, в рамках которого организовано проведение экспертно-медийного тура для представителей российских и союзных СМИ", — отметил заместитель главы представительства Постоянного Комитета в Минске Сергей Мисюров.
Об открытии Европейских игр объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Такие моменты объединяют народы, а значит, великая олимпийская миссия — предоставлять арену для мирного, честного соперничества атлетов и государств — всегда будет актуальной и востребованной", — сказал в приветственном слове на открытии игр белорусский лидер.
Об открытии Европейских игр объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Такие моменты объединяют народы, а значит, великая олимпийская миссия — предоставлять арену для мирного, честного соперничества атлетов и государств — всегда будет актуальной и востребованной", — сказал в приветственном слове на открытии игр белорусский лидер.
Гостям торжества представили шоу "Когда цветет папоротник", частью которого стал символ Белоруссии — зубр. В шоу звучали стихи Янки Купалы, ростовые куклы демонстрировали сцены из белорусских легенд…
Гостям торжества представили шоу "Когда цветет папоротник", частью которого стал символ Белоруссии — зубр. В шоу звучали стихи Янки Купалы, ростовые куклы демонстрировали сцены из белорусских легенд…
Факелоносцы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный — легенды белорусского спорта —пронесли "Пламя мира" по стадиону. К главному факелу вылетели несколько огненных стрел — огонь Европейских игр–2019 загорелся на стадионе "Динамо".
Факелоносцы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный — легенды белорусского спорта —пронесли "Пламя мира" по стадиону. К главному факелу вылетели несколько огненных стрел — огонь Европейских игр–2019 загорелся на стадионе "Динамо".