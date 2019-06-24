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РИА Новости

Журналисты Союзного государства побывали на II Европейских играх в Минске

Вчера, 17:38
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В столице Белоруссии с 21 по 30 июня проходят II Европейские игры. Более четырех тысяч спортсменов борются за 200 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Журналисты Союзного государства — участники экспертно-медийного тура, приуроченного к II Европейским играм, организованного Постоянным комитетом Союзного государства, посетили столицу Белоруссии. Они побывали в "Деревне атлетов", Доме болельщиков Российской сборной, стали свидетелями эстафеты "Пламя мира" и торжественной церемонии открытия состязаний.
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Перед началом II Европейских игр по всей Белоруссии прошла эстафета "Пламя мира", огонь которой привезли из Рима 12 мая. За 50 дней огонь Игр побывал в Национальном парке "Беловежская пуща", сплавился по Августовскому каналу, посетил усадьбы, замки и даже побывал в солевой шахте. За день до открытия соревнований его торжественно внес факелоносец — художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Валентин Елизарьев.

Перед началом II Европейских игр по всей Белоруссии прошла эстафета Пламя мира
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Перед началом II Европейских игр по всей Белоруссии прошла эстафета "Пламя мира", огонь которой привезли из Рима 12 мая. За 50 дней огонь Игр побывал в Национальном парке "Беловежская пуща", сплавился по Августовскому каналу, посетил усадьбы, замки и даже побывал в солевой шахте. За день до открытия соревнований его торжественно внес факелоносец — художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Валентин Елизарьев.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Сегодня в наш театр пришел священный огонь соревнований, который уже побывал в восьми европейских государствах. Мы пронесли его по всему зданию —  фойе, заглянули в зрительный зал и даже побывали на репетиционной площадке. Огонь дарит ощущение праздника не только лично каждому, но и всей нашей стране, миру", — сказал журналистам маэстро Валентин Елизарьев.

Перед началом II Европейских игр по всей Белоруссии прошла эстафета Пламя мира
2 из 17

Сегодня в наш театр пришел священный огонь соревнований, который уже побывал в восьми европейских государствах. Мы пронесли его по всему зданию —  фойе, заглянули в зрительный зал и даже побывали на репетиционной площадке. Огонь дарит ощущение праздника не только лично каждому, но и всей нашей стране, миру", — сказал журналистам маэстро Валентин Елизарьев.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Недалеко от центра Минска до начала соревнований начала свою работу Деревня атлетов, рассчитанная на проживание семи тысяч человек. На ее территории — открытая и закрытая спортивные площадки, тренажерные залы, игровые зоны, столовая, а также дом белорусской культуры.

Недалеко от центра Минска до начала соревнований начала свою работу Деревня атлетов
3 из 17

Недалеко от центра Минска до начала соревнований начала свою работу Деревня атлетов, рассчитанная на проживание семи тысяч человек. На ее территории — открытая и закрытая спортивные площадки, тренажерные залы, игровые зоны, столовая, а также дом белорусской культуры.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

На протяжении всех дней Игр в Деревне атлетов всех гостей ждут приятные сюрпризы и встречи.

На протяжении всех дней Игр в Деревне атлетов всех гостей ждут приятные сюрпризы и встречи
4 из 17

На протяжении всех дней Игр в Деревне атлетов всех гостей ждут приятные сюрпризы и встречи.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Столовая для атлетов рассчитана на 2000 мест и работает в круглосуточном режиме. В ассортименте — европейская, азиатская, белорусская кухни, а еще кошерная еда, халяль, гриль и салат-бар.

Столовая для атлетов
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Столовая для атлетов рассчитана на 2000 мест и работает в круглосуточном режиме. В ассортименте — европейская, азиатская, белорусская кухни, а еще кошерная еда, халяль, гриль и салат-бар.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Главным символом II Европейских игр является лисенок Лесик. Продавцы магазина сувениров в Деревне атлетов рассказали, что самым ходовым товаром являются плюшевые Лесики, трикотаж и магнитики с видами спорта — "каждый спортсмен норовит приобрести что-то по своей специализации".

Магазин сувениров в Деревне атлетов
6 из 17

Главным символом II Европейских игр является лисенок Лесик. Продавцы магазина сувениров в Деревне атлетов рассказали, что самым ходовым товаром являются плюшевые Лесики, трикотаж и магнитики с видами спорта — "каждый спортсмен норовит приобрести что-то по своей специализации".

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Более восьми тысяч волонтеров задействовано по всей Белоруссии на время проведения  соревнований. Участие в шоу на открытии игр приняли более 700 волонтеров. Самым популярным именем среди них стали Анастасия и Александр, а возрастной диапазон варьировался  от 18 до 75 лет.

Более восьми тысяч волонтеров задействовано по всей Белоруссии на время проведения соревнований
7 из 17

Более восьми тысяч волонтеров задействовано по всей Белоруссии на время проведения  соревнований. Участие в шоу на открытии игр приняли более 700 волонтеров. Самым популярным именем среди них стали Анастасия и Александр, а возрастной диапазон варьировался  от 18 до 75 лет.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

В столицу Белоруссии съехались спортсмены из 50 стран мира. Перед началом состязаний они активно проводили тренировки на спортивных площадках Деревни атлетов. 

Тренировка в Деревне атлетов
8 из 17

В столицу Белоруссии съехались спортсмены из 50 стран мира. Перед началом состязаний они активно проводили тренировки на спортивных площадках Деревни атлетов. 

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

В день открытия II Европейских игр в Минске заработал Дом болельщиков российской сборной. На торжественное открытие "Русского дома" съехались прославленные спортсмены из России и Белоруссии,  почетные гости, среди которых министр спорта РФ Павел Колобков и помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

В день открытия II Европейских игр в Минске торжественно открылся Дом болельщиков российской сборной
9 из 17

В день открытия II Европейских игр в Минске заработал Дом болельщиков российской сборной. На торжественное открытие "Русского дома" съехались прославленные спортсмены из России и Белоруссии,  почетные гости, среди которых министр спорта РФ Павел Колобков и помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

"Для любого спортсмена важно признание их болельщиков, и в этом Доме есть все условия. Уверен, мы будем претендовать на большое количество медалей на этих играх", — отметил Колобков.

В день открытия II Европейских игр в Минске торжественно открылся Дом болельщиков российской сборной
10 из 17

"Для любого спортсмена важно признание их болельщиков, и в этом Доме есть все условия. Уверен, мы будем претендовать на большое количество медалей на этих играх", — отметил Колобков.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

На втором этаже Дома болельщиков открылась выставка  работ-победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в спортивной номинации. "Огромное количество фотожурналистов из разных стран мира присылают свои работы на конкурс. В том числе, в этой очень непростой категории "Спорт". И за каждой работой стоит непростая судьба, воля к победе, очень острые и непростые эмоции. Огромное спасибо, что мы открыли эту выставку в Доме болельщиков команды России на таком знаменательном событии как Европейские игры", — сказал директор центра  фотоинформации МИА "Россия Сегодня" Александр Штоль.

Выставка работ-победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
11 из 17

На втором этаже Дома болельщиков открылась выставка  работ-победителей международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в спортивной номинации. "Огромное количество фотожурналистов из разных стран мира присылают свои работы на конкурс. В том числе, в этой очень непростой категории "Спорт". И за каждой работой стоит непростая судьба, воля к победе, очень острые и непростые эмоции. Огромное спасибо, что мы открыли эту выставку в Доме болельщиков команды России на таком знаменательном событии как Европейские игры", — сказал директор центра  фотоинформации МИА "Россия Сегодня" Александр Штоль.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Робот Кузя встречал всех гостей  русского дома хлебом и солью. "Я желаю нашей команде только победы. Золото мы возьмем обязательно, серебро тоже, а вот бронзу отдадим другим спортсменам", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Робот Кузя встречал всех гостей русского дома хлебом и солью
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Робот Кузя встречал всех гостей  русского дома хлебом и солью. "Я желаю нашей команде только победы. Золото мы возьмем обязательно, серебро тоже, а вот бронзу отдадим другим спортсменам", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Гостей у Дома болельщиков встречают талисманы команды России — кот-шапка и медведь-неваляшка.

Гостей у Дома болельщиков встречают талисманы команды России— кот-шапка и медведь-неваляшка
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Гостей у Дома болельщиков встречают талисманы команды России — кот-шапка и медведь-неваляшка.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Журналисты Союзного государства — участники экспертно-медийного тура на стадионе "Динамо" перед церемонией торжественного открытия II Европейских игр. "Постоянный Комитет Союзного государства придает особое значение информационному освещению знаковых событий на территориях обоих государств. Одним из таких событий в 2019 году является проведение в Республике Беларусь такого масштабного и статусного мультиспортивного мероприятия как Вторые Европейские игры, в рамках которого организовано проведение экспертно-медийного тура для представителей российских и союзных СМИ", — отметил заместитель главы представительства Постоянного Комитета в Минске Сергей Мисюров.

Журналисты Союзного государства– участники экспертно-медийного тура на стадионе Динамо перед церемонией торжественного открытия II Европейских игр
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Журналисты Союзного государства — участники экспертно-медийного тура на стадионе "Динамо" перед церемонией торжественного открытия II Европейских игр. "Постоянный Комитет Союзного государства придает особое значение информационному освещению знаковых событий на территориях обоих государств. Одним из таких событий в 2019 году является проведение в Республике Беларусь такого масштабного и статусного мультиспортивного мероприятия как Вторые Европейские игры, в рамках которого организовано проведение экспертно-медийного тура для представителей российских и союзных СМИ", — отметил заместитель главы представительства Постоянного Комитета в Минске Сергей Мисюров.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Об открытии Европейских игр объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Такие моменты объединяют народы, а значит, великая олимпийская миссия — предоставлять арену для мирного, честного соперничества атлетов и государств — всегда будет актуальной и востребованной", — сказал в приветственном слове на открытии игр белорусский лидер.

Церемония открытия Европейских игр
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Об открытии Европейских игр объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Такие моменты объединяют народы, а значит, великая олимпийская миссия — предоставлять арену для мирного, честного соперничества атлетов и государств — всегда будет актуальной и востребованной", — сказал в приветственном слове на открытии игр белорусский лидер.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Гостям  торжества представили шоу "Когда цветет папоротник", частью которого стал символ Белоруссии — зубр. В шоу звучали стихи Янки Купалы, ростовые куклы демонстрировали сцены из белорусских легенд…

Гостям торжества представили шоу Когда цветет папоротник, частью которого стал символ Белоруссии – зубр
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Гостям  торжества представили шоу "Когда цветет папоротник", частью которого стал символ Белоруссии — зубр. В шоу звучали стихи Янки Купалы, ростовые куклы демонстрировали сцены из белорусских легенд…

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Факелоносцы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный — легенды белорусского спорта —пронесли "Пламя мира" по стадиону. К главному факелу вылетели несколько огненных стрел — огонь Европейских игр–2019 загорелся на стадионе "Динамо".

Факелоносцы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный – легенды белорусского спорта пронесли Пламя мира по стадиону
17 из 17

Факелоносцы Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный — легенды белорусского спорта —пронесли "Пламя мира" по стадиону. К главному факелу вылетели несколько огненных стрел — огонь Европейских игр–2019 загорелся на стадионе "Динамо".

© РИА Новости / Юлия Чичерина
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ФотоСоюзное государство
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