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РИА Новости

К предстоящим выборам в Мосгордуму закупят еще тысячу КОИБов

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНовые комплексы обработки избирательных бюллетеней
Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней
© РИА Новости / Антон Денисов
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Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. К предстоящим выборам в Мосгордуму закупят еще тысячу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), следует из материалов решения о дополнительном выделении средств бюджета Москвы на проведение выборов.
"Хорошо подождали, они как раз дешевле стали. Нужно выделить средства на тысячу КОИБов, потому что говорили, что нужно увеличивать количество", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании.
Московская городская избирательная комиссия
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Член комиссии Дмитрий Реут в свою очередь отметил, что их закупят к уже имеющейся тысяче. В решении сказано, что на закупку выделят 195,8 миллиона рублей.
На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.
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