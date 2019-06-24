К предстоящим выборам в Мосгордуму закупят еще тысячу КОИБов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. К предстоящим выборам в Мосгордуму закупят еще тысячу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), следует из материалов решения о дополнительном выделении средств бюджета Москвы на проведение выборов.

"Хорошо подождали, они как раз дешевле стали. Нужно выделить средства на тысячу КОИБов, потому что говорили, что нужно увеличивать количество", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании.

Член комиссии Дмитрий Реут в свою очередь отметил, что их закупят к уже имеющейся тысяче. В решении сказано, что на закупку выделят 195,8 миллиона рублей.