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РИА Новости

Пресс-конференция президента РАН Александра Сергеева

Вчера, 17:13
13
26 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента РАН Александра СЕРГЕЕВА.
Какой будет новая версия закона о науке? Какие изменения ожидаются в системе аспирантуры? Какова оценка результативности работы научных институтов и университетов РАН? На эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе пресс-конференции.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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