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РИА Новости

В центре Симферополя обнаружили снаряд времен войны

Вчера, 17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в центре Симферополя при очистке русла реки Салгир, сообщил генеральный директор компании "Асгард" Игорь Анацкий.
Компания "Асгард" проводит капитальный ремонт восьмикилометрового участка симферопольской набережной реки Салгир. Ремонт планируется завершить к концу сентября.
"Сегодня при очистке русла реки в районе спуска от главпочтамта был обнаружен снаряд, предположительно, авиационный. Его достали вместе с землей", - сказал РИА Новости Анацкий.
По его словам, на место происшествия вызвана полиция, место находки оградили.
"Вызваны саперы, чтобы специалисты вывезли снаряд", - сказал Анацкий.
Снаряд времен Великой Отечественной войны
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