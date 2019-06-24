В центре Симферополя обнаружили снаряд времен войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в центре Симферополя при очистке русла реки Салгир, сообщил генеральный директор компании "Асгард" Игорь Анацкий.
Компания "Асгард" проводит капитальный ремонт восьмикилометрового участка симферопольской набережной реки Салгир. Ремонт планируется завершить к концу сентября.
"Сегодня при очистке русла реки в районе спуска от главпочтамта был обнаружен снаряд, предположительно, авиационный. Его достали вместе с землей", - сказал РИА Новости Анацкий.
По его словам, на место происшествия вызвана полиция, место находки оградили.
"Вызваны саперы, чтобы специалисты вывезли снаряд", - сказал Анацкий.