Зачинщика переворота в Эфиопии убили в перестрелке с силами безопасности

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Начальник службы безопасности штата Амхара Асамину Циге, которого власти Эфиопии обвиняют в организации попытки переворота, был убит в перестрелке с сотрудниками сил безопасности страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя секретариата премьер-министра Эфиопии.
Сообщается, что Асамину Циге был убит на окраине города Бахр-Дар в штате Амхара.
Ранее пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм сообщила, что "ударный отряд" во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асамину Циге ворвался на заседание в правительственное здание в субботу днем и открыл стрельбу, в результате чего ранил главу штата Амбахиу Меконнена и другого высокопоставленного чиновника, которые скончались от полученных ран.
Позже начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконена был убит своим телохранителем. После этого администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда сообщила, телохранитель, стрелявший в Сеаре Меконена и еще одного генерала, был задержан вместе с несколькими другими нападавшими.