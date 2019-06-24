Зачинщика переворота в Эфиопии убили в перестрелке с силами безопасности

Мост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Начальник службы безопасности штата Амхара Асамину Циге, которого власти Эфиопии обвиняют в организации попытки переворота, был убит в перестрелке с сотрудниками сил безопасности страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя секретариата премьер-министра Эфиопии.

Сообщается, что Асамину Циге был убит на окраине города Бахр-Дар в штате Амхара.

Ранее пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм сообщила, что "ударный отряд" во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асамину Циге ворвался на заседание в правительственное здание в субботу днем и открыл стрельбу, в результате чего ранил главу штата Амбахиу Меконнена и другого высокопоставленного чиновника, которые скончались от полученных ран.