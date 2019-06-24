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РИА Новости

Зачинщика переворота в Эфиопии убили в перестрелке с силами безопасности

Вчера, 16:45
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© REUTERS / Katy MigiroМост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара
Мост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара
© REUTERS / Katy Migiro
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Начальник службы безопасности штата Амхара Асамину Циге, которого власти Эфиопии обвиняют в организации попытки переворота, был убит в перестрелке с сотрудниками сил безопасности страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя секретариата премьер-министра Эфиопии.
Сообщается, что Асамину Циге был убит на окраине города Бахр-Дар в штате Амхара.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступает по телевидению с объявлением о неудачном перевороте в эфиопском регионе Амхара. 23 июня 2019
23 июня, 10:07
При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
Ранее пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм сообщила, что "ударный отряд" во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асамину Циге ворвался на заседание в правительственное здание в субботу днем и открыл стрельбу, в результате чего ранил главу штата Амбахиу Меконнена и другого высокопоставленного чиновника, которые скончались от полученных ран.
Позже начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконена был убит своим телохранителем. После этого администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда сообщила, телохранитель, стрелявший в Сеаре Меконена и еще одного генерала, был задержан вместе с несколькими другими нападавшими.
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