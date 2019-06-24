Пресс-конференция Медведева с премьером Франции. Прямая трансляция

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит пресс-конференцию по итогам встречи со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Медведев прибыл в Гавр по приглашению французской стороны. Это первый личный контакт премьеров двух стран: до этого они общались только по телефону.
Филипп лично встретил Медведева в аэропорту Октевиль, откуда они направились в мэрию Гавра, где состоялась официальная церемония и запланированные переговоры.
Премьер-министры обсудили вопросы экономики, торговли, инвестиций и международную повестку.