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РИА Новости

Пресс-конференция Медведева с премьером Франции. Прямая трансляция

Вчера, 17:44
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит пресс-конференцию по итогам встречи со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Медведев прибыл в Гавр по приглашению французской стороны. Это первый личный контакт премьеров двух стран: до этого они общались только по телефону.
Филипп лично встретил Медведева в аэропорту Октевиль, откуда они направились в мэрию Гавра, где состоялась официальная церемония и запланированные переговоры.
Премьер-министры обсудили вопросы экономики, торговли, инвестиций и международную повестку.
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Эдуар ФилиппДмитрий МедведевФранцияРоссия
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