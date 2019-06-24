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РИА Новости

"Уральские авиалинии" предложили клиентам варианты перелетов вместо Грузии

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" организовала альтернативные направления без доплат для пассажиров, которые приобрели билеты в города Грузии на вылеты после 8 июля, сообщает пресс-служба перевозчика.
Ранее "Уральские авиалинии" закрыли продажу авиабилетов в Грузию в связи с временным запретом полетов в эту страну.
"Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах", – говорится в сообщении.
Среди маршрутов, которыми клиенты, купившие билеты на рейсы в города Грузии, могут воспользоваться без доплат, указаны, помимо внутрироссийских направлений, рейсы в Ереван, Баку, Бишкек, Ош, Ташкент, Душанбе и Худжанд.
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"Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля 2019 года, будет возвращена полная стоимость авиабилетов либо переоформлен маршрут перелета. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения", – отметили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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