"Уральские авиалинии" предложили клиентам варианты перелетов вместо Грузии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" организовала альтернативные направления без доплат для пассажиров, которые приобрели билеты в города Грузии на вылеты после 8 июля, сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее "Уральские авиалинии" закрыли продажу авиабилетов в Грузию в связи с временным запретом полетов в эту страну.

"Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах", – говорится в сообщении.

Среди маршрутов, которыми клиенты, купившие билеты на рейсы в города Грузии, могут воспользоваться без доплат, указаны, помимо внутрироссийских направлений, рейсы в Ереван, Баку, Бишкек, Ош, Ташкент, Душанбе и Худжанд.

"Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля 2019 года, будет возвращена полная стоимость авиабилетов либо переоформлен маршрут перелета. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения", – отметили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.