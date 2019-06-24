Тульский кремль будет сотрудничать с музеем Великой китайской стены

ТУЛА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля в 2020 году планируется подписание соглашения о взаимодействии с музеем Великой китайской стены.

Заседание оргкомитета по подготовке празднования юбилея проходит в понедельник в Туле под председательством вице-премьера Константина Чуйченко.

"Развивается международное сотрудничество. В ближайшее время будет подписано соглашение о взаимодействии между музеем "Тульский кремль" и музеем Великой китайской стены", - сообщил тульский губернатор в ходе заседания.

Комитет был создан в 2017 году. Тогда же был утвержден план, который предусматривает реализацию в 2018-2020 годах 40 мероприятий с общим объемом финансирования 700 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в марте 2019 года было принято решение о выделении дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на ремонт объектов культурного наследия.