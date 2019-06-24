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РИА Новости

Тульский кремль будет сотрудничать с музеем Великой китайской стены

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Тульский кремль
Вид на Тульский кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал, что в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля в 2020 году планируется подписание соглашения о взаимодействии с музеем Великой китайской стены.
Заседание оргкомитета по подготовке празднования юбилея проходит в понедельник в Туле под председательством вице-премьера Константина Чуйченко.
"Развивается международное сотрудничество. В ближайшее время будет подписано соглашение о взаимодействии между музеем "Тульский кремль" и музеем Великой китайской стены", - сообщил тульский губернатор в ходе заседания.
Вид на Тульский кремль
Вчера, 15:57
В Туле обсудили подготовку к празднованию 500-летия Тульского кремля
Комитет был создан в 2017 году. Тогда же был утвержден план, который предусматривает реализацию в 2018-2020 годах 40 мероприятий с общим объемом финансирования 700 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в марте 2019 года было принято решение о выделении дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на ремонт объектов культурного наследия.
Помимо ремонта и реставрации исторических зданий, в рамках празднования юбилея запланировано проведение фестивалей, концертов, гастролей творческих коллективов, культурно-исторических форумов, выставочных проектов, творческих конкурсов, конференций, а также издание книг и сборников. Седьмого сентября 2020 года Тульская область станет центром торжеств.
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминТулаОбщество
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