Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

По данным портала, радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным #SHUSH77 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В 11.10 по московскому времени он начал разведывательный полет над морем вдоль границы Калининградской области.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.