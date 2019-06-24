Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным #SHUSH77 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В 11.10 по московскому времени он начал разведывательный полет над морем вдоль границы Калининградской области.
11:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 24 июня 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14845 , позывной #SHUSH77, взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧, начал разведывательный полёт вдоль границы Калининградской🇷🇺 области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/H5xS92bvTe
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы со стороны Минобороны.