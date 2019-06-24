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РИА Новости

Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

Вчера, 16:14
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing RC-135V Rivet Joint - United States Air Force - 64-14845 / OF / 55th WGСамолет ВВС США C-135V Rivet Joint
Самолет ВВС США C-135V Rivet Joint
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing RC-135V Rivet Joint - United States Air Force - 64-14845 / OF / 55th WG
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным #SHUSH77 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В 11.10 по московскому времени он начал разведывательный полет над морем вдоль границы Калининградской области.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы со стороны Минобороны.
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Безопасность
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