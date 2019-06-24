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РИА Новости

На Кипре суд приговорил серийного убийцу к семи пожизненным срокам

Вчера, 16:13
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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Кипрский суд в понедельник приговорил 35-летнего военнослужащего к семи пожизненным срокам заключения за убийство семи женщин и детей – по одному пожизненному сроку за каждую жертву, сообщает кипрское издание "Филелефтерос".
Издание назвало "экспресс-процессом" судебное разбирательство – оно завершилось за одно заседание.
Утром в понедельник 35-летний капитан Никос Метаксас выступил в суде, куда он был доставлен в бронежилете, под усиленным конвоем и без адвоката. Он признал вину в убийстве пяти женщин и двух детей и извинился перед семьями жертв, а также перед своей семьей. Он сказал также, что понимает все последствия своих действий.
Председатель суда в своем решения отметил, в частности, что обвиняемый, не колеблясь, убил двоих детей, лишив их драгоценного блага жизни.
Полиция Кипра на озере Меми около деревни Силиатос. 12 июня 2019
12 июня, 21:00
В озере на Кипре нашли тело последней жертвы серийного убийцы
Это первый случай серийных убийств на Кипре.
Семь пожизненных сроков - самое суровое наказание, назначенное на Кипре до настоящего времени. До этого к пяти пожизненным срокам были приговорены убийцы пяти человек, преступление было совершено в Айя-Напе 23 июня 2012 года.

Дело серийного убийцы

В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года. В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже сознался в причастности к убийству. По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки. Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника.
По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали. Президент Кипра Никос Анастасиадис уволил главу полиции в связи с тем, что правоохранительные органы не смогли должны образом расследовать пропажу женщин, которые, как затем выяснилось, стали жертвами серийного убийцы. В отставку подал также министр юстиции.
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