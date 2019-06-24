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РИА Новости

Партия "Яблоко" выдвинула трех кандидатов на довыборы в Госдуму

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Партия "Яблоко" выдвинула в понедельник трех кандидатов на довыборы в Госдуму, сообщила пресс-служба партии в своей странице в Facebook.
"Партия "Яблоко" выдвинула трех кандидатов в депутаты Государственной Думы на довыборах по одномандатным округам", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, кандидатом в депутаты по Новгородскому одномандатному округу №134 стала председатель регионального отделения партии, депутат городской думы Великого Новгорода Анна Черепанова, по Серовскому одномандатному округу №174 (Свердловская область) - председатель Свердловского "Яблока" Ирина Скачкова, а по Орловскому одномандатному округу - предприниматель Валерий Чудо.
Московская городская Дума
8 июня, 15:37
От "Яблока" на выборы в Мосгордуму выдвинулись 16 кандидатов
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ЯблокоГосдума РФПолитика
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