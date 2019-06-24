Партия "Яблоко" выдвинула трех кандидатов на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Партия "Яблоко" выдвинула в понедельник трех кандидатов на довыборы в Госдуму, сообщила пресс-служба партии в своей странице в Facebook.

"Партия "Яблоко" выдвинула трех кандидатов в депутаты Государственной Думы на довыборах по одномандатным округам", - говорится в сообщении.