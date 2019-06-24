На ремонт дорог в Оренбурге в этом году направлены около 2 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. На ремонт дорог в Оренбурге в этом году направлен рекордный объем средств – около 2 миллиардов рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году, сообщил временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер.

"Оренбург - это лицо региона и пример для других муниципальных образований области. Город должен быть красивым и ухоженным, должен радовать гостей и, самое главное, своих жителей, отвечать всем запросам горожан, чтобы людям хотелось здесь жить, работать, растить детей. Это главная цель национальных проектов и областных программ, которые реализуются в городе. У Оренбурга большой потенциал для развития. Задача всех уровней власти - развить этот потенциал", - сказал Паслер на рабочей встрече с депутатами Оренбургского горсовета и руководством областного центра.

По его словам, задача муниципалитета – сделать так, чтобы бюджетные деньги "работали максимально эффективно", чтобы работы в рамках реализации национальных проектов были выполнены качественно и в срок.

"Люди должны видеть результаты этой работы уже сегодня, а не через год, два, пять лет", - отметил Паслер.