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РИА Новости

В "Крымэнерго" назвали причину обесточивания части Симферополя

Вчера, 16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Причиной обесточивания части Симферополя стал ветер, из-за которого отключились две высоковольтные линии, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов сообщил, что около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередач.
"Из-за сильного ветра отключились две высоковольтные линии. Произошло частичное отключение потребителей города Симферополя", - говорится в сообщении.
В частности, произошел обрыв провода линии ВЛ 110 кВ Северная - Восточная и падение его на ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Северная.
"Энергетики прилагают максимум усилий для оперативного устранения аварии", - подчеркнули в пресс-службе.
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