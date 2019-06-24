В "Крымэнерго" назвали причину обесточивания части Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Причиной обесточивания части Симферополя стал ветер, из-за которого отключились две высоковольтные линии, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов сообщил, что около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на линии электропередач.

"Из-за сильного ветра отключились две высоковольтные линии. Произошло частичное отключение потребителей города Симферополя", - говорится в сообщении.

В частности, произошел обрыв провода линии ВЛ 110 кВ Северная - Восточная и падение его на ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Северная.