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РИА Новости

Глава Ставрополья поручил отработать обращения на "Прямую линию" с Путиным

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Михаил КлиментьеГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© РИА Новости / Михаил Климентье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил правительству края отработать все обращения жителей региона, поступившие на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на то что они не прозвучали в эфире, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Вопросы от ставропольцев не звучали на прямой линии. Но это не значит, что они не поступали. Я знаю о том, что они были. А значит, каждый должен быть отработан. Все обращения от наших земляков надо собрать, проанализировать и довести до членов краевого правительства, глав министерств и ведомств, руководителей территорий. Прошу каждого из вас включить их в повестку своей ежедневной работы и регулярно мне докладывать о том, что сделано по каждой проблеме", - отметил Владимиров.
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Как отмечает пресс-служба, глава края обратил особое внимание на обращения, связанные с ненадлежащим качеством водоснабжения некоторых сельских территорий региона.
Прямая линия с президентом РФ началась 20 июня после полудня по московскому времени и продолжалась 4 часа 8 минут. Общение главы государства с гражданами транслировали "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, так и присутствовавшие в студии гости, в колл-центр поступали звонки, смс, видеообращения со всех концов России. Также по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате "бегущей строки".
Миллион вопросов президенту: Владимир Путин на прямой линии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин успел ответить на 81 вопрос.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Врачи федерального центра сердечно сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
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Владимир ВладимировВладимир ПутинСтавропольский крайОбщество
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