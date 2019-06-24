Глава Ставрополья поручил отработать обращения на "Прямую линию" с Путиным

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.
Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.
К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.
К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.
Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.
Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.
По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.
По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.
Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.
Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.
Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.
Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.
Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.
Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.
Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.
К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.
Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.
По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.
Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.
Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.
Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.