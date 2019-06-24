Глава Ставрополья поручил отработать обращения на "Прямую линию" с Путиным

"Вопросы от ставропольцев не звучали на прямой линии. Но это не значит, что они не поступали. Я знаю о том, что они были. А значит, каждый должен быть отработан. Все обращения от наших земляков надо собрать, проанализировать и довести до членов краевого правительства, глав министерств и ведомств, руководителей территорий. Прошу каждого из вас включить их в повестку своей ежедневной работы и регулярно мне докладывать о том, что сделано по каждой проблеме", - отметил Владимиров.