Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ростуризме рассказали, что по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Согласно опубликованным Ростуризмом данным, в текущей ситуации организованный турист имеет право требовать расторгнуть договор с туроператором или изменить его условия, например, выбрать альтернативные направления на сроки вылета.

Организованные туристы могут вернуть стоимость туристического продукта, включая авиабилеты, в полном объеме. Для этого необходимо обратиться к своему туроператору. В случае, если туроператор оставляет заявление без ответа или отказывается возмещать средства, турист может обратиться в суд по месту жительства и направить жалобу в Роспотребнадзор по месту нахождения туроператора. Аналогичный порядок действует для самостоятельных путешественников в случае невозврата авиакомпаниями денежных средств за билеты после 8 июля.

Кроме этого, по информации Ростуризма, компании должны возместить туристам средства по "невозвратным" билетам. "Независимо от наличия или отсутствия условия о невозвратности авиабилета, его стоимость возвращается в полном объеме в случае вынужденного отказа пассажира от перелета, если перевозка ни на одном участке не была выполнена", - говорится на сайте.