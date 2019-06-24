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РИА Новости

Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвиасообщение между Россией и Грузией прекратится
Авиасообщение между Россией и Грузией прекратится
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ростуризме рассказали, что по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Согласно опубликованным Ростуризмом данным, в текущей ситуации организованный турист имеет право требовать расторгнуть договор с туроператором или изменить его условия, например, выбрать альтернативные направления на сроки вылета.
Организованные туристы могут вернуть стоимость туристического продукта, включая авиабилеты, в полном объеме. Для этого необходимо обратиться к своему туроператору. В случае, если туроператор оставляет заявление без ответа или отказывается возмещать средства, турист может обратиться в суд по месту жительства и направить жалобу в Роспотребнадзор по месту нахождения туроператора. Аналогичный порядок действует для самостоятельных путешественников в случае невозврата авиакомпаниями денежных средств за билеты после 8 июля.
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Кроме этого, по информации Ростуризма, компании должны возместить туристам средства по "невозвратным" билетам. "Независимо от наличия или отсутствия условия о невозвратности авиабилета, его стоимость возвращается в полном объеме в случае вынужденного отказа пассажира от перелета, если перевозка ни на одном участке не была выполнена", - говорится на сайте.
В опубликованных данных также перечислены общие рекомендации при отмене брони за гостиницу, возврате денег за транзит, задержках рейсов и т.д.
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