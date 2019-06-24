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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Люберцах открыли центр оказания услуг бизнесменам

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалист МФЦ выдает документы
Специалист МФЦ выдает документы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В подмосковных Люберцах появился центр оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес", сообщил телеканал "360".
Новый центр открыли с помощью поддержки министерства инвестиций и инноваций Московской области. В нем будут получать услуги свыше 16 тысяч бизнесменов.
"В новом центре в режиме одного окна предприниматели смогут получить все необходимые услуги для начала и ведения бизнеса. Наша задача — во всем поддерживать предпринимателей. Уверен, открытие подобного центра облегчит работу бизнес-сообществу", — отметил глава Люберец Владимир Ружицкий.
Подобные центры уже работают в Коломне и Реутове. Планируется, что скоро их откроют в Волоколамске, Орехово-Зуеве, Можайске, Королеве, Дмитрове, Богородском округе, Красногорске, Истре, Мытищах и Солнечногорске.
С помощью "Моего бизнеса" предприниматели могут получить необходимые документы, консультации по банковским вопросам и подбору помещений, а также многое другое. Все дела специалисты центра ведут под ключ.
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