В Люберцах открыли центр оказания услуг бизнесменам

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В подмосковных Люберцах появился центр оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес", сообщил телеканал В подмосковных Люберцах появился центр оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес", сообщил телеканал "360"

Новый центр открыли с помощью поддержки министерства инвестиций и инноваций Московской области. В нем будут получать услуги свыше 16 тысяч бизнесменов.

"В новом центре в режиме одного окна предприниматели смогут получить все необходимые услуги для начала и ведения бизнеса. Наша задача — во всем поддерживать предпринимателей. Уверен, открытие подобного центра облегчит работу бизнес-сообществу", — отметил глава Люберец Владимир Ружицкий.

Подобные центры уже работают в Коломне и Реутове. Планируется, что скоро их откроют в Волоколамске, Орехово-Зуеве, Можайске, Королеве, Дмитрове, Богородском округе, Красногорске, Истре, Мытищах и Солнечногорске.