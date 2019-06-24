Территории массового пребывания в Подмосковье обработали от клещей

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Специалисты уже обработали от клещей места массового пребывания людей площадью 2,5 тысячи гектаров земли по всему Подмосковью. Об этом рассказал телеканал Специалисты уже обработали от клещей места массового пребывания людей площадью 2,5 тысячи гектаров земли по всему Подмосковью. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области.

Как сообщили в ведомстве, работы продолжаются. Так, сейчас обрабатывают территории летних оздоровительных учреждений, на сегодняшний день обработано почти 1,35 тысячи гектаров.

Роспотребнадзор привел данные по обращениям в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. За неделю в больницы обратились 1,2 тысячи жителей Подмосковья. Это средний показатель на протяжении многих лет.