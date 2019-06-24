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РИА Новости
Новости Подмосковья

Территории массового пребывания в Подмосковье обработали от клещей

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник службы дезинфекции проводит акарицидную обработку против клещей в парке
Сотрудник службы дезинфекции проводит акарицидную обработку против клещей в парке
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Специалисты уже обработали от клещей места массового пребывания людей площадью 2,5 тысячи гектаров земли по всему Подмосковью. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области.
Как сообщили в ведомстве, работы продолжаются. Так, сейчас обрабатывают территории летних оздоровительных учреждений, на сегодняшний день обработано почти 1,35 тысячи гектаров.
Роспотребнадзор привел данные по обращениям в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. За неделю в больницы обратились 1,2 тысячи жителей Подмосковья. Это средний показатель на протяжении многих лет.
На территории области проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. На данный момент прививки поставили 5030 человек, из них 1327 – дети.
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