"Роскосмос" и тунисская Telnet хотят совместно создать космический аппарат

"Также сегодня утром мы встречались с представителями "Роскосмоса" и на встрече мы обсуждали второй этап нашего сотрудничества, который будет заключаться в создании большого космического аппарата", - сообщил директор Telnet Holding Мохаммед Фриха в ходе выступления на пресс-брифинге в технопарке "Сколково".