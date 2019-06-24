"Роскосмос" и тунисская Telnet хотят совместно создать космический аппарат

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тунисская Telnet Holding планирует совместно с госкорпорацией "Роскосмос" построить космический аппарат.
"Также сегодня утром мы встречались с представителями "Роскосмоса" и на встрече мы обсуждали второй этап нашего сотрудничества, который будет заключаться в создании большого космического аппарата", - сообщил директор Telnet Holding Мохаммед Фриха в ходе выступления на пресс-брифинге в технопарке "Сколково".
Telnet Holding основана в 1994 году, головной офис расположен в Тунисе. Компании холдинга занимаются разработкой программного обеспечения, механических продуктов и электроники. Группа оказывает консалтинговые услуги, услуги по НИОКР, а также предлагает экспертные знания в области телекоммуникаций, мультимедиа, энергетики, платежных решений и авиакосмической промышленности.