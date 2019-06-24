В Иркутской области в подъезде жилого дома нашли брошенного младенца

ИРКУТСК, 24 июн – РИА Новости. Полиция в Иркутской области разыскивает родителей младенца, которого оставили под дверью одной из квартир жилого дома, сообщает ГУМВД региона.

"Полиция города Тайшета разыскивает родителей новорожденной девочки, которую оставили в подъезде жилого дома… Со слов медиков, обнаруженная девочка в возрасте двух-трех месяцев здорова и ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть после полуночи. Сотрудники полиции установили, что местная жительница возвращалась из гостей и обнаружила у двери своей квартиры спящего ребенка. Рядом с ним находился пакет с детскими вещами. Женщина сообщила о находке в полицию и городскую больницу.