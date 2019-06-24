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РИА Новости

США сомневаются, что Иран сможет воспользоваться механизмом расчетов

Вчера, 15:26
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. США сомневаются, что Иран когда-либо сможет создать механизмы, которые позволили бы ему задействовать созданный Европой инструмент финансовых расчетов Instex, заявил в понедельник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Мы считаем очень сомнительным, что Иран когда-либо сможет ввести в действие меры финансовой прозрачности, которые позволили бы фактически проводить транзакции", - заявил он журналистам в ходе телефонного брифинга.
По его словам, США подозревают, что такой механизм может использоваться Ираном в иных целях.
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.
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