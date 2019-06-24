Депутат прокомментировал идею вывести из УК экономические преступления

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Законопроект о корректировке 210 статьи УК РФ о преступном сообществе, выводящий из-под статьи определенные нарушения в сфере экономики и предпринимательства, вряд ли имеет перспективы, так как большинство ОПГ действуют именно в экономической сфере, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и предпринимательству Михаил Емельянов.

В понедельник депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов внес в нижнюю палату парламента законопроект о корректировке 210 статьи УК РФ о преступном сообществе, выводящий из-под статьи определенные нарушения в сфере экономики и предпринимательства. Предлагается не распространять ее на преступления, в частности, по статьям 159 ("мошенничество"), 160 ("присвоение или растрата"), 165 ("причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), 171 ("незаконное предпринимательство"), 174 ("легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем") УК РФ.

"Инициатива понятна - защитить предпринимателей от необоснованных задержаний, арестов, помещения под стражу, давления на бизнес. Но все-таки экономические преступления очень трудно вывести из ОПГ, потому что чаще всего ОПГ завязывается на экономических преступлениях. Поэтому, я думаю, что инициатива эта вряд ли имеет перспективу", - сказал Емельянов РИА Новости.