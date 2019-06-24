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РИА Новости

Депутат прокомментировал продление продовольственного эмбарго

Вчера, 15:15
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© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая россия" Алексей Чепа
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Продление продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада против РФ до конца 2020 года поддержит российское производство и будет способствовать его росту, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ, на год - до 31 декабря 2020 года, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Для нас преимущество одно - это продолжение подъема сельскохозяйственного производства. И здесь эффективность очевидна... Эмбарго позитивно сказалось на росте производства, и тенденция этого роста продолжается", - сказал Чепа РИА Новости.
При этом, подчеркнул депутат, эмбарго является ответной мерой, которую многие страны "переносят с трудом, потому что они очень бы хотели видеть Россию потребителем их продукции".
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
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