Депутат прокомментировал продление продовольственного эмбарго

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Продление продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада против РФ до конца 2020 года поддержит российское производство и будет способствовать его росту, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ, на год - до 31 декабря 2020 года, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Для нас преимущество одно - это продолжение подъема сельскохозяйственного производства. И здесь эффективность очевидна... Эмбарго позитивно сказалось на росте производства, и тенденция этого роста продолжается", - сказал Чепа РИА Новости.

При этом, подчеркнул депутат, эмбарго является ответной мерой, которую многие страны "переносят с трудом, потому что они очень бы хотели видеть Россию потребителем их продукции".