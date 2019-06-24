Власти Оренбуржья направят почти 2 млрд рублей на социальную помощь семьям

ОРЕНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Около 1,8 миллиарда рублей будут направлены из бюджета Оренбургской области на социальную помощь семьям с детьми в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Средства предназначены для выплат молодым семьям при рождении первенца, пособия на третьего ребенка, семьям в случае рождения двойни и тройни, выплаты регионального материнского капитала, а также на расширение доступа семей, страдающих бесплодием, к программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за последние восемь лет общий объем средств областного бюджета, направленный на социальную поддержку семей с детьми, вырос в 2,5 раза – с 1,9 миллиарда рублей в 2011 году до 4,6 миллиарда рублей в текущем году, при этом в 11 раз увеличились объемы финансирования многодетных семей – со 130 миллионов рублей в 2011 году до 1,5 миллиарда рублей — в текущем.