Власти Оренбуржья направят почти 2 млрд рублей на социальную помощь семьям

ОРЕНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Около 1,8 миллиарда рублей будут направлены из бюджета Оренбургской области на социальную помощь семьям с детьми в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
"Средства предназначены для выплат молодым семьям при рождении первенца, пособия на третьего ребенка, семьям в случае рождения двойни и тройни, выплаты регионального материнского капитала, а также на расширение доступа семей, страдающих бесплодием, к программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за последние восемь лет общий объем средств областного бюджета, направленный на социальную поддержку семей с детьми, вырос в 2,5 раза – с 1,9 миллиарда рублей в 2011 году до 4,6 миллиарда рублей в текущем году, при этом в 11 раз увеличились объемы финансирования многодетных семей – со 130 миллионов рублей в 2011 году до 1,5 миллиарда рублей — в текущем.
В пресс-службе добавили, что в этом году пособие на первенца получат 5 тысяч оренбургских семей. Единовременную материальную помощь при рождении двойни и тройни уже получила 101 семья. Почти 11,5 тысяч семей также получают ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Сертификат на региональный материнский капитал с начала года получили 1440 семей, средствами регионального материнского капитала распорядились почти 2 тысячи семей. Семьям, страдающим бесплодием, выполнено 570 циклов ЭКО в рамках базовой программы ОМС.