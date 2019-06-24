Пензенские власти проанализируют ситуацию с проверками бизнеса

САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подготовить заседание штаба для анализа ситуации с проверками бизнеса после жалобы местного предпринимателя президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сооснователь пензенской кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков в четверг в студии прямой линии с президентом пожаловался на рост внеплановых проверок, отметив, что только на прошлой неделе три надзорных органа проводили проверки на предприятии. Путин сообщил, что в целом в РФ число внеплановых проверок бизнеса надзорными органами уменьшилось на 11%, и власти стремятся сделать так, чтобы проверяющие организации стали менторами и помощниками для бизнеса.

"Глава областной исполнительной власти распорядился до конца текущего месяца подготовить заседание штаба по улучшению инвестиционного климата. Запросить необходимую информацию по проверкам бизнеса в Пензенской области, проанализировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Белозерцев, по данным пресс-службы, поручил пригласить на заседание штаба руководителей правоохранительных органов и контролирующих организаций для того, чтобы "выработать оптимальные решения по устранению факторов, мешающих развитию предпринимательства – излишнего давления проверяющих органов на бизнес".