Пензенские власти проанализируют ситуацию с проверками бизнеса

САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подготовить заседание штаба для анализа ситуации с проверками бизнеса после жалобы местного предпринимателя президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сооснователь пензенской кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков в четверг в студии прямой линии с президентом пожаловался на рост внеплановых проверок, отметив, что только на прошлой неделе три надзорных органа проводили проверки на предприятии. Путин сообщил, что в целом в РФ число внеплановых проверок бизнеса надзорными органами уменьшилось на 11%, и власти стремятся сделать так, чтобы проверяющие организации стали менторами и помощниками для бизнеса.
"Глава областной исполнительной власти распорядился до конца текущего месяца подготовить заседание штаба по улучшению инвестиционного климата. Запросить необходимую информацию по проверкам бизнеса в Пензенской области, проанализировать ситуацию", - говорится в сообщении.
Белозерцев, по данным пресс-службы, поручил пригласить на заседание штаба руководителей правоохранительных органов и контролирующих организаций для того, чтобы "выработать оптимальные решения по устранению факторов, мешающих развитию предпринимательства – излишнего давления проверяющих органов на бизнес".
"Руководитель предприятия "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков задал вопрос президенту об избыточных внеплановых проверках бизнеса. Это имеет место быть. Число плановых проверок контролирующие органы по требованию президента снижается, а вот количество внеплановых – возрастает", - цитирует Белозерцева пресс-служба.