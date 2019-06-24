Косаток и белух из "китовой тюрьмы" перевезут на базу на Охотском море

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019

ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Косаток и белух из "китовой тюрьмы", прибывших по Амуру в поселок Иннокентьевка Хабаровского края, выгружают с речного судна, чтобы довезти до места выпуска в море на автотранспорте, сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник доставило их на побережье Охотского моря. Путешествие по Амуру длилось почти трое суток. Операцию по выпуску всех животных из "китовой тюрьмы" завершат до октября.

"Началась выгрузка животных с судна в поселке Иннокентьевка. Одновременно меняют воду. Следующий этап маршрута пройдет автотранспортом в район мыса Перовского, где для них оборудованы вольеры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этих вольерах животные пройдут реабилитацию перед выпуском.

Ранее сообщалось, что после адаптации животных на них установят спутниковые маячки. В течение нескольких месяцев ученые будут следить за перемещением косаток и белух.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.