Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T15:00Z
https://ria.ru/20190624/1555857373.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155576/17/1555761764_0:90:2571:1536_1036x0_80_0_0_cb20d5d51b0f19bea2e97cdb2c888682.jpg
РИА Новости

Косаток и белух из "китовой тюрьмы" перевезут на базу на Охотском море

Вчера, 15:00
401
© РИА Новости / Алена Степанова / Перейти в фотобанкПерегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алена Степанова
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 24 июн - РИА Новости. Косаток и белух из "китовой тюрьмы", прибывших по Амуру в поселок Иннокентьевка Хабаровского края, выгружают с речного судна, чтобы довезти до места выпуска в море на автотранспорте, сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник доставило их на побережье Охотского моря. Путешествие по Амуру длилось почти трое суток. Операцию по выпуску всех животных из "китовой тюрьмы" завершат до октября.
Косаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали грузить в машины для выпуска. 20 июня 2019
21 июня, 19:50
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" отправились к месту выпуска
"Началась выгрузка животных с судна в поселке Иннокентьевка. Одновременно меняют воду. Следующий этап маршрута пройдет автотранспортом в район мыса Перовского, где для них оборудованы вольеры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этих вольерах животные пройдут реабилитацию перед выпуском.
Ранее сообщалось, что после адаптации животных на них установят спутниковые маячки. В течение нескольких месяцев ученые будут следить за перемещением косаток и белух.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
4 апреля, 08:00
Чем закончится эпопея с косатками и белухами из бухты Средняя
500011
Обсудить 5
РоссияПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Экологи просят привлечь команду Кусто к выпуску косаток из "китовой тюрьмы"
РИА
Новости
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Косатки из "китовой тюрьмы" преодолевают последний отрезок к месту выпуска
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Ученый рассказал, как погода влияет на перевозку белух из "китовой тюрьмы"
В Иркутской области в подъезде жилого дома нашли брошенного младенца
Лента
новостей
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Дебаты по делегации России в ПАСЕ могут продлиться до полуночи
Береза вновь оскорбил Скабееву в ПАСЕ
Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ
Косаток из "китовой тюрьмы" перегрузят с судна на автотранспорт
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
Путин продлил действие продуктового эмбарго
США заявили, что Иран использует "ядерный шантаж" участников СВПД
Сергей Кисляк
Кисляк прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа
Депутат прокомментировал продление продовольственного эмбарго
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 46 человек
Президент США Дональд Трамп
Белый дом отказался сообщить, посетит ли Трамп ДМЗ между Кореями
Тонировка автомобиля
Юрист рассказал об опасности тонировки стекол автомобиля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32В МВД прокомментировали идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
Лента новостейМолния