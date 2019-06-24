В ПАСЕ поддержали процесс реформ в Молдавии

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Вице-спикер Парламентской ассамблеей Совета Европы Хейди Хаутала сообщилае, что ПАСЕ поддерживает стремления нового правительства Майи Санду по внедрению многочисленных реформ, направленных на улучшение жизни граждан.

"Мы осознаем, что повестка реформ очень плотная и мы рады видеть, насколько велики амбиции нового правительства, которое готово внедрить эти реформы на благо граждан. ПАСЕ готова поддержать их реализацию. Мы выражаем поддержку новому правительству, мы поддерживаем выполнение реформ, которые касаются соглашений с ЕС, мы продолжим это сотрудничество и в будущем", - заявила Хаутала на брифинге в Кишинев.

По ее словам, представители ПАСЕ во время краткого рабочего визита в Кишинев смогли встретиться с ключевыми молдавскими политиками - президентом Игорем Додоном, премьером Майей Санду, спикером парламентом Зинаидой Гречаный и лидером оппозиции Павлом Филипом.

"Мы будем внимательно следить за процессом прогресса реформ. Очевидно, что это длительный процесс, который требует согласованности. Для нас очевидно, что Молдавия нуждается в реформах юстиции, деполитизации госучреждений, электоральной реформе, а также в плюрализме СМИ и гарантиях безопасности журналистов", - добавила вице-спикер ПАСЕ.

Хаутала отметила, что ПАСЕ также поддерживает мнение Венецианской комиссии, признавшей, что Конституционный суд республики нарушил Конституцию и международные нормы.