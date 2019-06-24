Вопросы военно-технического потенциала ОДКБ требуют внимания, заявил Путин

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказанием содействия ее странам-участницам в укреплении обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, оказанием содействия ее странам-участницам в укреплении обороноспособности", - заявил Путин в понедельник на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.