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РИА Новости

Вопросы военно-технического потенциала ОДКБ требуют внимания, заявил Путин

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказанием содействия ее странам-участницам в укреплении обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, оказанием содействия ее странам-участницам в укреплении обороноспособности", - заявил Путин в понедельник на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
Стенограмма открытой части опубликована в понедельник на сайте Кремля.
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