Сирийский Красный Полумесяц: Идлиб остается труднодоступной территорией

СОЛЬФЕРИНО (Италия), 24 июн - РИА Новости. Идлиб остается единственной труднодоступной территорией в Сирии для представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца, сообщил старший советник по внешним связям САКП Зиад Мсаллати.

"Всегда было трудным пересечь границу с Идлибом. Мы прикладываем все усилия, чтобы добраться до нашего конвоя и нашему отделению в Идлибе. Сейчас Идлиб остается единственной территорией, с доступом к которой мы испытываем трудности. Идлиб и сельские территории Идлиба, в частности. На всей остальной территории САКП более не испытывает проблем с доступом", - заявил Мсаллати.

За последние несколько недель усилилась борьба террористов и правительственных сил в северо-западных провинциях Сирии, в особенности в провинции Идлиб. Мсаллати добавил, что боевики перекрывают дороги и не позволяют САКП получить доступ к территории, где остаются заперты миллионы людей.

"Только сейчас принято решение помочь гражданскому населению в Идлибе, поскольку, я полагаю, в Идлибе и прилегающей сельской местности находится более четырех миллионов человек. Сирия – САКП и правительство – должны помочь этим людям жить в мире. Мы никогда не переставали помогать этим людям, однако требуется прилагать все больше и больше усилий", - заявил он.

Сейчас в Идлибе работает 96 волонтеров САКП, их безопасность является для организации приоритетом. Мсаллати отметил, что уже 65 сотрудников САКП погибло с начала войны.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не контролируется властями Сирии, при этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

Для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернуто два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.